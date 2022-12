Gustavo Matosas dirigió a la Universidad San Martín de Porres anteriormente. | Fuente: AFP

Gustavo Matosas sorprendió a más de uno después de dar a conocer su renuncia a la Selección de Costa Rica. Once meses después de asumir el cargo de entrenador en el combinado 'tico', el entrenador uruguayo consideró oportuno dar un paso al costado a poco de los duelos frente a Uruguay, Haití y Curazao en la siguiente fecha FIFA.

Sin embargo, Gustavo Matosas sorprendió aún más con el motivo que dio para no seguir como técnico de la Selección de Costa Rica: su trabajo le aburría. Al ser su primera experiencia como seleccionador, el entrenador de 52 años no pensaba que la forma de trabajo en este tipo de equipos le iba a parecer tan poco entretenido.

"Necesito el día a día con los jugadores y eso fue lo que más me pesó. No es un tema económico ni adonde voy, sucede que no sabía que ser técnico de una selección era tan aburrido. No me siento productivo y a veces parece que estoy de vacacaciones, ya que me junto con los futbolistas cada dos meses", dijo en conferencia de prensa.

Medios mexicanos aseguran que Gustavo Matosas ya tiene un acuerdo con el Atlético San Luis de la Liga MX y ese habría sido el principal motivo de su renuncia a la Selección de Costa Rica. Actualmente, el cuadro rojiblanco se posiciona en el décimo lugar del Torneo Apertura con 11 unidades.

