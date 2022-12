Gustavo Costas anunció su salida de Guaraní y contempla otras ofertas | Fuente: AFP

Este jueves, Gustavo Costas, actual entrenador de Club Guaraní, confirmó su salida del cuadro paraguayo una vez que culmine el Torneo Apertura 2021 y anunció que contempa escuchar otras ofertas.

"No me voy a quedar (el próximo semestre). Me junté con (Ricardo) Valinotti, sé que tuvo mucha presión de la gente para que me vaya. Yo vine nada más a tratar de dar una mano y a tratar de dar lo mejor posible", indicó el entrenador argentino en diálogo con la radio Monumental 1080 AM.

Por otro lado, reveló que entre todas las opciones, dos de ellas son más concretas: "Ahora vamos a escuchar ofertas. estamos en un momento muy difícil mundialmente. Yo quiero mucho a Paraguay, estoy muy cómodo acá y he decidido instalarme acá en Paraguay y escucharé ofertas para ver qué país me quiere", agregó.

En tanto a su relación con la dirigencia del club, sostuvo: "Yo vine a Guaraní y lo dije desde el primer día: no hay tema contrato. Mi agradecimiento por volver. Para mí el orgullo, con mi primer equipo que me abrió las puertas en mi trayectoria hace más de 20 años y soy agradecido como siempre", afirmó.

Como se recuerda, Gustavo Costas dirigó a Alianza Lima entre el 2003 y 2005 para luego retornar al club íntimo en el año 2009 hasta el 2011. Entre esos años, pudo campeonar el torneo local en los años 2003 y 2004.

NUESTROS PODCAST

Estudio determinó que la vacuna de Pfizer brinda alta protección cuando es aplicada doce semanas entre la primera y segunda dosis. ¿Cómo se realizó y cómo se explican estos resultado?, el Dr. Elmer Huerta nos explica.

Te sugerimos leer