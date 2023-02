'Memo' Ochoa contó que lo llamaban Luisito Comunica. | Fuente: AFP

Al igual que Sergio Agüero, Guillermo Ochoa, arquero mexicano del América, aprovecha sus ratos libres para hacerla de 'streamer'. Durante estas transmisiones de sus propios videojuegos, cuenta diversas anécdotas, tanto de su carrera como futbolista como de su vida personal.

Una de esas anécdotas tuvo que ver con el famoso youtuber Luisito Comunica. El portero confesó que, durante su paso por el extranjero, solían confun

"Ya voy para un año que estoy viviendo en México, pero estando fuera todo mundo me decía Luisito Comunica y yo decía '¿y este güey quién es?'. Digo, no me ching..., yo sí le meto al gym, yo sí como bien. Ni el bigotito, Luisito no le echa ni ganas a su pelo", dijo, riendo.

Eso sí, habló bien de su 'chamba'. "Hace poco estuve viendo algunos capítulos que sacó de Chernobyl y los hace bastante bien, le invierte, pero a su pelo no ni a su cuerpo", agregó.

'Memo' Ochoa se refirió a su parecido con Luisito Comunica.

