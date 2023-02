Presidente de Getafe celebró su cumpleaños regalando 13,500 abonos para el 2021. | Fuente: AFP

Buena noticia para los hinchas de Getafe. Este jueves, Ángel Torres, presidente del club, decidió celebrar su cumpleaños haciéndole un regalo a la afición que a inicio de temporada apoyó al equipo.

"Los 13,500 abonados del Getafe de esta temporada tendrán su abono gratis para el próximo año en LaLiga. No les vamos a cobrar, que sepan que no pagarán nada. Lo pagará mi bolsillo", indicó Torres para radio Marca.

Asimismo, precisó que no hizo uso de la opción ERTE (no pagarle a ciertos trabajadores mientras dure la paralización del fútbol), pues ha sabido manejar los gastos: "No fui a concurso de acreedores, no hice ERTE. No estamos sobrados, pero aún así me arriesgo y si no hay lo podré de mi bolsillo".

Como se recuerda, Torres fue uno de los primeros clubes en mostrarse a favor de parar la competencia e incluso decidió que su equipo no viaje a un partido de Europa League ante Inter de Milan. "He conseguido que me felicite y me dé las gracias la UEFA, que me felicite Inter de Milan y la Secretaria de Estado, cuando algunos pensaban que me iban a colgar en la plaza", sostuvo.

En tanto al regreso de LaLiga, el representante de Getafe se mostró optimista con su próxima reanudación: "si el campeonato pudiese arrancar la primera semana de junio, mejor. Lo ideal sería concentrar cinco o seis días. Javier Tebas (presidente de LaLiga) me dijo que va a intentar encontrar una fecha en estos cinco días", finalizó.

