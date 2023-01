Gary Medel llegó al Bologna en el último libro de pases proveniente de Besiktas. | Fuente: ESPN

Gary Medel, vaya a donde vaya, sigue siendo metiéndose en peleas. En esta ocasión, el mediocampista chileno fue protagonista de una fuerte discusión en el duelo del Bologna frente al Lecce por la Serie A pero no con un rival ni con el árbitro, sino con su propio entrenador Sinisa Mihajlovic. Esto ocurrió al minuto 39 del encuentro, después de que recibiera una fuerte falta.

Luego de ser infraccionado, Gary Medel encaró al jugador del autor de la falta y todo parecía que se iban a ir a las manos. No obstante, compañeros suyos del Bologna y Mihajlovic intervinieron en la acción para que eso no ocurra, aunque el mal ánimo del 'Pitbull' no terminó de favorecerlo al momento de quedar cara a cara con su entrenador.

Al momento de separar a ambos futbolistas, Mihajlovic agarró a Gary Medel de los brazos y eso pareció no gustarle al volante de 32 años. Al final, el jugador nacido en Santiago terminó teniendo un fuerte cruce de palabras con el técnico de Bologna que casi finaliza en un agarrón entre ambos. Felizmente, el hecho no pasó a mayores y el cuadro de 'Felsinei' se llevó una importante victoria como visitante por 3-2.

