Kylian Mbappe celebra tras anotar el primer gol de Francia ante Suecia en UEFA Nations League | Fuente: AFP | Fotógrafo: JONATHAN NACKSTRAND

Un chispazo del delantero Kylian Mbappé, que anotó a los 41 minutos el gol de la victoria, permitió a Francia arrancar con un triunfo su andadura en la Liga de Naciones, tras imponerse este sábado por 0-1 a Suecia en un gris partido de los campeones del mundo.Empeñado en dar la razón a los números, que aseguraban que el equipo francés tan sólo había sido capaz de ganar en una de sus últimas cinco visitas a Suecia, los de Didier Deschamps facilitaron enormemente las cosas a su rival con su lentísimo ritmo de juego.Faltos de velocidad y, sobre todo, de claridad en la circulación de balón, el conjunto francés no fue capaz de conectar durante la primera hora de juego ni en una sola ocasión con la tripleta ofensiva que conformaron Mbappé, Antoine Griezmann y Olivier Giroud.

Francia 1-0 Suecia: así fue el gol de Kylian Mbappé | Fuente: DirecTV Sports

Un chispazo de Mbappé que no sólo sirvió para que los galos se adelantasen (0-1) en el tanteador, sino para que finalmente se alzasen con la victoria.Y es que ni con el marcador a favor mejoró el juego de los campeones del mundo en la segunda parte, en la que los de Didier Deschamps parecieron conformarse con controlar las tímidas acometidas de los locales.Un panorama que no cambió ni con los recambios introducidos por el seleccionador francés, entre los que no estuvo el nombre del jovencísimo Eduardo Camavinga, de tan sólo 17 años, que tendrá que esperar al próximo martes ante Croacia para convertirse en el jugador más joven en debutar con la selección gala.No obstante, Francia dispuso de un penalti en el tiempo de prolongación para aumentar su ventaja, pero Antoine Griezmann envió el balón por encima del larguero, en un claro ejemplo, del gris partido que firmaron este sábado en Solna los campeones del mundo. (EFE)

Suecia vs. Francia, EN DIRECTO: minuto a minuto

Suecia: Olsen; Lustig, Jansson, Lindelöf, Bengtsson, Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg, Quaison, Berg.

Francia: Lloris; Dubois, Kimpembe, Varane, Upamecano, Digne, Kanté, Rabiot, Mbappé, Giroud, Griezmann.

Suecia vs. Francia por la primera fecha del grupo C de la Liga de Naciones | Fuente: @equipedefrance

Te sugerimos leer