Francia vs Alemania por la Eurocopa 2021 | Fuente: AFP

Un gol en propia puerta de Mats Hummels, en el minuto 20, le dio la victoria a Francia por 1-0 ante Alemania en un partido en que los dos equipos hicieron un gran despliegue táctico y físico con superioridad de los franceses en lo referente a llegadas a puertaHummels marcó en propia puerta cuando trataba de desviar un centro lanzado por Lucas Hernández desde la izquierda del área que buscaba a Kyllian Mbappé.Sin embargo, buena parte del daño para la defensa alemana se había causado antes, con un pase diagonal de Paul Pogba que dejó a Lucas Hernandez bastante libre dentro del área.La jugada era muestra de la receta básica ofensiva de Francia, la vigente campeona mundial, con cambios de frente buscando espacios vacíos que dejara la línea de cinco con que se defendía Alemania, que había empezado teniendo bastante posesión de pelota aunque con muchas dificultades para llegar a puerta.Francia, en cambio, cuando empezó a llevar la iniciativa, empezó a llegar con cierta peligrosidad. Antes del gol hubo dos situaciones peligrosas, un cabezazo de Pogba tras un saque de esquina en el 15 y un remate de Mbappé en el 17 que Manuel Neuer tuvo que desviar a córner.

Kylian Mbappe celebra tras ganar a Alemania por la Euro 2021 | Fuente: AFP | Fotógrafo: MATTHIAS SCHRADER

Alemania no pudo

Alemania intentaba llegar pero Francia cerraba bien el centro y salvo un cabezazo desviado de Thomas Müller en el 23 no hubo aproximaciones claras en la primera parte. El gol en contra afectó bastante el planteamiento del cuadro de Joachim Low, que al comienzo había querido plantear el problema desde la posesión y evitando precipitarse al tras de llegar a puerta.Alemania tuvo buenas fases en la segunda parte. Una gran ocasión en los pies de Serge Gnabry en el 54 y momentos de presión. Sin embargo, los franceses cerraron bien espacios y además empezaron a tener espacios para buscar el contragolpe.Dos goles, uno a Mbappé y otro a Karim Benzema, fueron anulados por fuera de juego. Un remate de Rabiot pegó en el poste. Otra ocasión fue salvada en último momento por Hummels al ganarle in extremis un duelo a Mbappé.Francia no solo resistió sino que estuvo cerca de ampliar su ventaja ante un conjunto germano que nunca se rindió pero que no encontró resquicio alguno para evitar una derrota que le complica notablemente la vida y que relanza la propuesta, seria y atractiva, a la par, del conjunto de Didier Deschamps.

Francia vs Alemania: el autogol de Hummels | Fuente: DirecTV Sports

Francia vs Alemania: alineaciones confirmadas

(Con información en EFE)

Francia: Hugo Lloris; Lucas Hernández, Presnel Kimpembe, Raphael Varane, Benjamín Pavard; Adrien Rabiot, N'Golo Kanté, Paul Pogba; Antoine Griezmann, Karim Benzema, Kylian Mbappé.

Alemania: Manuel Neuer; Mathias Ginter, Mats Hummels, Antonio Rudiger; Joshua Kimmich, Toni Kroos, Illkay Gündogan; Robin Gosens; Jai Havertz, Serge Gnabry, thomas Müller.

Francia vs Alemania: transmisión MINUTO A MINUTO

LA PREVIA

Las dos últimas campeonas del mundo, Francia y Alemania, debutan este martes en la Eurocopa 2021 en un partido en el que se espera un pulso entre el brillo de los franceses, conducidos por Kyllian Mbappé, y el espíritu colectivo de una Alemania en renovación.Francia, por su condición de vigente campeona universal, por lo mostrado recientemente y por su tremenda plantilla, parte como favorita en un partido que tiene mucho de clásico del fútbol europeo y mundial. Comienzo tremendo para ambos.Sin embargo, los alemanes, campeones mundiales en Brasil 2014, suelen crecerse en los torneos -Rusia 2018 fue una excepción- y sobre todo suelen sacar lo mejor de sí justo ante rivales de gran envergadura.

¿Cuándo y a qué hora juega Francia vs Alemania?

Francia vs Alemania chocarán en duelo vibrante el martes, 15 de junio. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 2:00 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio Allianza Arena. En territorio francés se inicia a las 09:00 p.m.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Francia vs Alemania?

El partido EN DIRECTO será transmitido por DirecTV Sports, América TV. El minuto a minuto del partido lo tendrás en la web de RPP.pe

Francia vs Alemania: horarios en el mundo

Perú: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Chile: 3:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 3:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Francia vs Alemania: alineaciones probables.

Francia: Lloris; Pavard, Varane, Kimbembe, Hernández; Kanté; Pogba, Rabiot; Griezmann; Benzema y Mbappé.Alemania: Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens; Havertz, Müller; y Gnabry.

NUESTRO PODCAST

Maradona: La mano de Dios y el gol del siglo

Diego Armando Maradona dejó su impronta para siempre en dos jugadas que pasaron a la historia del fútbol hace 34 años frente a Inglaterra: el gol del siglo y la mano de Dios.

Te sugerimos leer