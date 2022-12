Manny Pacquiao a Mayweather: 'Tiene envidia porque ya está retirado' | Fuente: Twitter

El boxeador filipino Manny Pacquiao salió al frente para responderle a su rival de toda la vida, el boxeador Floyd Mayweather, quien recientemente lo calificó de 'viejo' y como un boxeador que ya está acabado para seguir compitiendo en la máxima categoría del boxeo.

"Simplemente tiene envidia porque ya está retirado. Todavía estamos activos y tenemos una corona. Yo seguiré peleando y demostrando que todavía sigo vigente. Esperemos que pase la crisis del coronavirus para poder volver a pelear"., dijo el popular 'Pacman' en diálogo con el medio The Manila Times. Su última pelea fue en el 2015 ante Floyd Mayweather, donde conoció la derrota.

En otro momento de la charla, Manny Pacquiao habló sobre un posible retiro. "No estoy pensando en eso todavía. Me preocupan ante todo nuestros compatriotas. No hay planes de jubilación todavía. Sí, todavía estoy entrenando y me siento muy bien físicamente", finalizó.

Manny Pacquiao vs. Floyd Mayweather en Las Vegas | Fuente: Twitter

