Florentino Pérez: 'Real Madrid no será eliminado de la Champions League, lo aseguro' | Fuente: AFP

El último domingo se oficializó la creación de la Superliga Europea, un torneo alterno a la Champions League y Europa League impulsada por los doce equipos más grandes y poderosos del Viejo Continente, y a la que se han opuesto FIFA, UEFA y algunas federaciones y futbolistas alrededor del mundo.

Es por este motivo que surgió el rumor de que los doce clubes participantes tales como Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Juventus, Inter de Milán, AC Milan, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham Hotspur, puedan ser descalificados de las ediciones de Champions League y Europa League, en caso sigan participando de ellas.

Por su parte, Florentino Pérez, se refirió a la situación de Real Madrid, que ha llegado a las semifinales junto con Paris Saint Germain, Chelsea y Manchester CIty: "Son las amenazas de alguien que confunde un monopolio con la propiedad. No hay que amenazar a nadie, hemos ofrecido dialogar. Al Real Madrid no lo van a echar de la Champions League, eso lo aseguro, completamente seguro", indicó Pérez en diálogo con Chinguirito TV.

Asimismo, indicó que los futbolistas no deben estar preocupados por las sanciones que ha mencionado UEFA sobre que no podrán representar a sus selecciones:

"Los futbolistas pueden estar 100% tranquilos que no serán sancionados. La UEFA tiene que ser transparente porque hoy por hoy es un monopolio, no tienen una buena imagen a lo largo de su historia. Ellos no tienen por qué amenazar a nadie porque no hemos hecho nada malo. Ellos han hecho un formato que a nuestro modo de ver no funciona. He hablado con todas las ligas y Federaciones y nadie entiende el nuevo formato de la Champions League. En el 2024 estamos muertos", sostuvo Pérez.

