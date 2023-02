Gianni Infantino: 'No podemos dejar que los racistas ganen' | Fuente: EFE

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se pronunció luego de los actos de racismo que sucitaron en el encuentro entre Inglaterra y Bulgaria, y llamó a castigar a los racistas, quienes no deberían tener lugar en el fútbol.

"Necesitamos enviar un mensaje fuerte, si hay racistas que insultan a los futbolistas tenemos que parar el juego. No podemos dejar que los racistas ganen, el fútbol debe continuar y tenemos que castigar a esta gente", declaró Infantino en rueda de prensa.

El presidente de la FIFA, que se encuentra de visita en Bangladesh, añadió que no hay lugar para el racismo en la sociedad. "No hay lugar para el racismo en la sociedad y no hay lugar para el racismo en el fútbol".

En el partido entre Inglaterra y Bulgaria el pasado lunes 14 de octubre, los hinchas del cuadro inglés denunciaron que estaban recibiendo insultos y cánticos racistas durante el partido, por lo que el árbitro tuvo que parar el juego.

Una de las víctimas en el duelo fue el atacante Raheem Sterling, quien celebró la decisión del presidente de la federación búlgara de fútbol, Borislav Mihaylov, de dimitir tras el escándalo racista ocurrido en el encuentro de este lunes entre Inglaterra y Bulgaria.

Te sugerimos leer