Edison Cavani es una de las estrellas del actual plantel del PSG. | Fuente: PSG

No cabe duda de que Boca Juniors es uno de los clubes más populares no solo de Sudamerica, sino del mundo. La mística que tiene el club atrapa a auténticas estrellas del fútbol mundial. Por ello no es casualidad que jugadores como Daniele De Rossi analizan la posibilidad de jugar en el 'Xeneize'.

Pero no se trata del único crack que mostró su deseo algún día vestir la indumentaria azul y dorada. En una reciente entrevista con ESPN, Edison Cavani reveló la fascinación que le genera Boca Juniors, por encima de River Plate.

"Boca es un equipo que me tira, que me gusta... Colgarme del alambrado de la Bombonera como hizo el Manteca Martínez. Es parte del fútbol y del campito que tenemos en Sudamérica", conto el actual delantero del PSG.

Edinson Cavani tiene contrato con el PSG hasta 2020, aunque en las últimas semanas su nombre ha sonado para reforzar a otros grandes de Europa, entre ellos el Atlético de Madrid.

Te sugerimos leer