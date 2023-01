Lionel Messi y Luis Suárez juegan juntos en Barcelona desde 2014. | Fuente: EFE

La Major League Soccer (MLS) es un torneo que crece a pasos agigantados no solo por su nivel, sino porque grandes referentes del fútbol mundial han decidido pasar por allí. Zlatan Ibrahimovic, Javier 'Chicharito' Hernández y David Beckham lo han jugado y posiblemente Lionel Messi y Luis Suárez se sumen en el mediano plazo.

Sucede que Catalunya Radio reporta este martes que hay intención de parte del Inter Miami en contar con Lionel Messi y Luis Suárez, cracks del Barcelona y Atlético de Madrid, respectivamente. El citado medio apunta que la meta del conjunto del estado de Florida es tenerlos para 2022.

En el Inter Miami confían en tener la presencia de Messi, sobre todo cuando el delantero argentino dijo el último domingo en entrevista con LaSexta que le gustaría ser parte de la MLS. "Siempre he tenido la intención de ir a Estados Unidos. Jugar y vivir allí. Si pasa o no, eso no lo sé", sostuvo el 10 del Barcelona.

Messi y Suárez ganaron una Champions League juntos en Barcelona. | Fuente: AFP

Es más, cuando se dieron a conocer las palabras del internacional con la Selección de Argentina, la cuenta oficial de la MLS le respondió y se volvió viral. "Por aquí siempre serás bienvenido, Leo", le dijeron.

El contrato de Lionel Messi con Barcelona vence a mediados de 2021, por lo que desde este mes de enero puede conversar con cualquier club sin caer en sanción FIFA. Por su parte, Luis Suárez -quien juega su primera temporada en el Atletico-, vence vínculo justamente en 2022. ¿Llegarán al Inter Miami, en donde juega también Gonzalo Higuaín?

