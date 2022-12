Gianluigi Buffon regresó a Juventus en 2019 procedente del PSG. | Fuente: AFP | Fotógrafo: MARCO BERTORELLO

Gianluigi Buffon es un portero que quedará en los libros de historia del fútbol mundial. A sus 43 años de edad aún defiende la camiseta de Juventus y viene de ganar la Copa Italia en la cancha con los 'bianconeros'. Se irá del club a fin de temporada -por segunda vez- y será protagonista del mercado de fichajes europeo.

Más allá de su edad, Gianluigi Buffon rinde en los terrenos de juego. Luego de ganarle al Atalanta en la gran final de la Copa Italia, el arquero italiano fue consultado en relación a su futuro bajo palos. Sostuvo que hay pretendientes que lo tienen en cuenta.

"Todas las cosas siempre tienen un final y con 43 años tuve que tomar decisiones (dejar Juventus). He tenido contactos y propuestas de otros clubes, así que la que sea más estimulante y loca será la que elija", sostuvo Buffon en declaraciones que recoge el diario Marca.

¿A dónde llegará Buffon en el mercado de fichajes?

Gianluigi Buffon viene de alzar la Copa Italia 2020-21. | Fuente: AFP | Fotógrafo: MIGUEL MEDINA

Es más, el popular 'Gigi' no descarta que sea parte de un conjunto que no juegue en primera división en el Viejo Continente.

"Un ejecutivo me envió un mensaje que podría superarme en locura. ¿Algo de la Serie C (tercera división italiana)? La vida hay que vivirla. Aún me falta por luchar, viajar y llevar mi cuerpo al límite", indicó.

Por último, comentó la chance de ser parte en la Selección de Italia de cara a una posible clasificación al Mundial Qatar 2022. "Vamos a ver si sigo siendo competitivo. No quiere regalos", finalizó Gianluigi Buffon.

Este domingo, el arquero jugaría su último partido con la camiseta de la 'Juve'. No está confirmado su titularato ante Bologna en el duelo clave para que el cuadro 'bianconero' clasifique a la próxima edición de la Champions League.

