El 'Papu' Gómez solo jugó medio tiempo en el pasado choque con Juventus. | Fuente: AFP | Fotógrafo: MARCO BERTORELLO

Tal parece que la continuidad del 'Papu' Gómez en el Atalanta no da para más. Desde hace semanas se ha hecho evidente que no tiene una buena relación con el director técnico Gian Piero Gasperini, quien lo dejó fuera de la convocatoria -por segunda vez consecutiva- para la Serie A (no jugará este miércoles ante Bologna).

En el continente europeo ya se empieza a hablar que Alejandro 'Papu' Gómez tiene tiempo de caducidad con la camiseta del Atalanta y su salida se daría en el corto plazo. Corriere della Serra apunta que su agente, Guiseppe Riso, se ha reunido con la familia Percassi, propietaria del elenco de la ciudad de Bérgamo.

Incluso, el citado medio italiano menciona que la intención del 'Papu' Gómez es que el Atalanta no le ponga trabas para buscar una salida en el mercado de fichajes de enero. Hay que tener en cuenta que su contrato vence a mediados el año 2022.

¿El 'Papu' saldrá del Atalanta en enero?

El 'Papu' Gómez ya no cuenta para Gasperini en Atalanta. | Fuente: AFP | Fotógrafo: DENIS LOVROVIC

Por su parte, Tuttosport indica que cuadros como la Lazio, AC Milan, Napoli, Inter de Milán y que incluso Juventus y PSG tienen en la mira al atacante argentino. Para ello, tendrían que pagar cerca de 17 millones de euros para contar con sus servicios.

Sin embargo, en la Major League Soccer (Major League Soccer) también hay interés de contratar a Alejandro 'Papu' Gómez. En el Atalanta no dejarán salir el internacional con la Selección de Argentina por menos de 10 millones. Lo tienen claro.

