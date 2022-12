El delantero dejó Los Angeles Galaxy. | Fuente: AFP

El director deportivo del AC Milan, Frederic Massara, habló sobre el posible fichaje de Zlatan Ibrahimovic, en entrevista con Sky Sport. El dirigente aseguró que esperan una decisión del sueco para iniciar una negociación.

"No hay novedades, no hay negociación. Es un momento de reflexión [de Ibrahimovic] y el Milan está esperando ver qué quiere hacer. Estamos esperando", afirmó Massara en la entrevista sobre el fichaje del delantero. Ibrahimovic ya había asegurado que volvería al fútbol italiano, pero no reveló el equipo.

Asimismo, el director deportivo aseguró que lo más probables es que se concrete el próximo año. "Es posible, aunque en este momento tiene poco sentido porque lleva mucho tiempo sin jugar. Necesitaría entrenarse y habría que considerarle como un refuerzo para enero", añadió.

Zlatan Ibrahimovic dejó Los Angeles Galaxy de la MLS tras dos años. El sueco estuvo dos años en el fútbol estadounidense y puede regresar a la Serie A y al Milan, club donde militó hasta 2012 al migrar a PSG.

Por su parte, el AC Milan se encuentra en el puesto 10 de la Serie A, empatado con 20 unidades con Torino. Su próximo partido será ante Sassuolo este domingo 15 de diciembre a las 9:00 a.m. (hora peruana) en el estadio San Siro.

