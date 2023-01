Zlatan Ibrahimovic retornó al AC Milan luego de siete temporadas | Fuente: AFP

En Italia existe incertidumbre por el futuro de Zlatan Ibrahimovic en AC Milan. El sueco de 38 años no activará la renovación de su contrato y se marcharía del cuadro rosonnero luego del 30 de junio. Ante ello, el club busca alternativas para suplir el puesto de centrodelantero.

De acuerdo con la información de Corriere dello Sport, un nombre que empieza a sonar con fuerza en las oficinas de la institución es el italiano Gianluca Scamacca, quien con anterioridad ya había asomado como una posibilidad.

Con Scamacca, el equipo cambiaría la perspectiva que buscó con ‘Ibra’. Zlatan retornó para ser una respuesta inmediata, mientras que el italiano de 21 años sería una apuesta a largo plazo. En lo que sí hay similitud es en las características físicas. Ambos tienen 1.95m de estatura y la fortaleza al atacar los representa.

Gianluca Scamacca juega actualmente en el Ascoli de la Serie B (segunda división de Italia) en condición de cedido por el Sassuolo. En la temporada ha anotado once goles en 24 partidos jugados, además ha sido internacional con la selección de su país en las categorías Sub 17, Sub 19 y Sub 21.

Formado en el PSV de Holanda y luego siguiendo su carrera en Sassuolo, el joven atacante tendría la gran responsabilidad de suplir a Ibrahimovic en el AC Milan.

