Javier Hernández tiene tres goles anotados en la temporada con el Sevilla. | Fuente: AFP

Los Angeles Galaxy se encuentra preparándose para lo que será la edición del 2020 de la MLS con la ausencia de Zlatan Ibrahimovic. Con la ida del delantero sueco al Milan, el elenco estadounidense se encuentra evaluando opciones para ocupar el rol de '9' titular y todo indica que el elegido ha sido el mexicano Chicharito Hernández.

Chicharito Hernández, en estos momentos, se encuentra defendiendo la camiseta del Sevilla tras concretar su llegada al equipo en 2019 proveniente del West Ham. Sin embargo, tanto medios españoles como norteamericanos han dado a conocer que es consciente de la propuesta que le estaría llegando de Los Angeles Galaxy en los próximos días.

Serían 10 millones de dólares lo que Los Angeles Galaxy ofrecería por los servicios de Chicharito Hernández, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia del cuadro californiano. De aceptar esta oferta, el atacante azteca pondría fin a su estadía de diez años en el fútbol europeo, donde llegó a jugar hasta en el Real Madrid.

A sus 31 años, muchos hinchas consideran que Chicharito Hernández tiene para dar más en el fútbol del viejo continente. No obstante, no se descarta que le siga los pasos a su compatriota Carlos Vela y vaya a la MLS pese a no estar cerca del fin de su carrera.

Te sugerimos leer