Mauricio Pochettino llegó al Tottenham Hotspur en 2014 proveniente del Southampton. | Fuente: AFP

Las cosas habrían sido distintas para Mauricio Pochettino si ganaba la Champions League con el Tottenham Hotspur. El estratega argentino manifestó en conferencia de prensa que habría pensado en no continuar en la institución inglesa si es que se consagraba campeón del certamen de clubes más importante de Europa, pero luego reflexionó al respecto y consideró que hacerlo en estos momentos no habría sido la mejor salida.

"Si hubiéramos ganado la Champions League, quizá habría pensado en dejar el Tottenham Hotspur. Sin embargo, después de la final pensé que no era bueno salir de esa manera. No soy una persona que suele eludir los problemas o las situaciones difíciles. Me gustan los grandes retos y puede ser un lindo desafío reconstruir el equipo para repetir una temporada como la pasada", dijo.

Con la reciente contratación de Tanguy Ndombele, Tottenham Hotspur espera poder ganar algún título esta temporada después de haber peleado los primeros lugares de la Premier League en los últimos años. Asimismo, Mauricio Pochettino entrará a su quinto año consecutivo dirigiendo a la escuadra londinense, al cual llegó en el 2014 proveniente del Southampton.

