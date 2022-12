Paul Pogba volvió al Manchester United en 2016 por 120 millones de euros. | Fuente: AFP

Manchester United no piensa recibir una cantidad menor a 170 millones de euros por los servicios de Paul Pogba. Según el medio inglés 'The Independent', el elenco británico no tiene la intención de vender al mediocampista francés al Real Madrid por un monto menor al mencionado e, incluso, han rechazado la propuesta del cuadro español de incluir a Gareth Bale en las negociaciones como parte de un trueque.

Esto podría complicar la llegada de Paul Pogba al Real Madrid, pues en un inicio la 'Casa Blanca' no tenía en mente desembolsar 50 millones de euros más de lo que el Manchester United pagó por él a Juventus en el 2016. No obstante, el volante de 26 años sigue siendo una de las prioridades de Zinedine Zidane para la siguiente temporada en la entidad merengue.

Asimismo, otro detalle que complicaría más la llegada de Paul Pogba al Real Madrid es la suspensión que recibió su agente Mino Raiola por parte de la FIFA. El italiano recién estará habilitado para el 9 de agosto, solo un día antes de que se cierre el libro de pases en la Premier League, y podrían haber retrasos en la firma de contrato si es que esta transferencia llega a concretarse.

Te sugerimos leer