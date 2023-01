Dani Ceballos no tuvo mucha continuidad en el Real Madrid con Zinedine Zidane al mando. | Fuente: AFP

Al término de la última temporada, Zinedine Zidane le comunicó a más de un futbolista del Real Madrid que no será tomado en cuenta para la siguiente campaña. Uno de ellos fue el mediocampista Dani Ceballos, que llegó al club a mediados del 2017 proveniente del Real Betis y llegó a disputar 55 duelos oficiales, aunque solo anotando cinco dianas.

Sin embargo, según lo informado por el diario español As, Dani Ceballos le lanzó una dura respuesta a Zinedine Zidane una vez que conoció de parte de él que no iba a continuar en el Real Madrid. "No hay problema míster, yo tampoco quería continuar trabajando con usted", fue lo que le dijo el mediocampista de 22 años a 'Zizou'.

Con esta inesperada respuesta de Dani Ceballos, se evidenció que el volante español y Zinedine Zidane nunca se llevaron de la mejor manera en la etapa que compartieron en el Real Madrid. Ahora, el futbolista nacido en Sevilla está evaluando varias opciones de cara a futuro y una de las principales alternativas es el Tottenham Hotspur de la Premier League.

