El mensaje de Tuchel sobre Mbappé y Neymar que puede sacudir el mercado de fichajes. | Fuente: BNFoot

Una declaración que puede sacudir el mercado de fichajes y pone en alerta al Real Madrid. Thomas Tuchel, entrenador del PSG, habló del futuro de Neymar y Kylian Mbappé y señaló que trabajará en un plan B en caso estas estrellas no sigan en su equipo la próxima temporada.

"Yo, como entrenador, sí los quiero, pero estamos atentos. No somos ingenuos, los clubes quieren fichar a muchos jugadores. Pero si me preguntas, como entrenador, sí quiero que estén aquí la próxima temporada. Pero si eso no ocurre encontraremos soluciones", manifestó Thomas Tuchel en una reciente conferencia de prensa.

El DT del PSG también se refirió a las declaraciones Kylian Mbappé que hablaba de la opción de buscar un "nuevo proyecto" en su carrera. "No voy a perder la cabeza con este discurso. Hablo con Kylian todos los días, él sabe lo que quiero. Tenemos una relación de confianza entre nosotros", puntualizó Thomas Tuchel.

Estas picantes declaraciones llegan en medio de los rumores que acercan a Neymar y Kylian Mbappé al Real Madrid y otros grandes de Europa.

