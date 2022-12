Mauro Icardi anotó 17 goles con el Inter de Milán durante la última temporada. | Fuente: AFP

Mauro Icardi tenía listas las maletas para irse del Inter del Milán considerando que Antonio Conte no lo iba a utilizar en esta temporada. Sin embargo, tras varias idas y vueltas en relación a su situación con el club italiano, el delantero de la Selección Argentina optó por no cambiar de aires a pesar de contar con varias ofertas.

Esto último fue confirmado por la empresaria de Mauro Icardi, su esposa Wanda Nara. En diálogo con el programa 'TikiTaka' de Italia1, la agente del atacante de 26 años aseguró que el jugador todavía no ve su etapa en Inter de Milán finalizada y no se le puede obligar a cambiar de aires.

"Mauro Icardi rechazó todo lo que no fuera quedarse en el Inter de Milán. Desea mantenerse en el club al 100% y considera que su aventura ahí todavía no ha acabado. Es cierto que llegaron propuestas que ningún futbolista habría rechazado, pero él decidió rechazarlas y nadie puede obligarlo a moverse. Ahora, Antonio Conte elegirá si lo quiere utilizar o no", dijo.

De esta manera, Mauro Icardi jugará por séptima temporada consecutiva en el Inter de Milán. El futbolista de la Selección Argentina, desde su llegada al club en 2013, acumula alrededor de 122 goles anotados.

