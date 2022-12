Pep Guardiola viene de ganar la última edición de la Premier League con el Manchester City. | Fuente: AFP/EFE

Tras anunciar su salida del Atlético de Madrid, aún no sabe en qué club Antoine Griezmann jugará la próxima temporada. Si bien la prensa española indica que será el Barcelona, un sector de Europa ha abierto la posibilidad de que el delantero francés deje de militar en la Liga Santander y se incorpore al Manchester City de Pep Guardiola.

Ante este rumor, Pep Guardiola se pronunció al respecto en su última conferencia de prensa y aseguró que no piensa traer a Antoine Griezmann la próxima temporada. El estratega español indicó que no cuentan con el dinero suficiente para contratarlo en estos momentos, por lo que no representan una competencia para el Barcelona en ese sentido.

"El Manchester City no va a comprar a Antoine Griezmann. No nos lo podemos permitir, así que la gente del Barcelona que no se preocupe porque no nos interesa. No tenemos dinero para ficharlo", dijo.

Sin embargo, este asunto no fue lo único a lo que se refirió Pep Guardiola en su conferencia más reciente. El director técnico del Manchester City fue consultado si es que podría ir a Juventus tras la ya conocida salida de Massimiliano Allegri, cosa que negó rotundamente.

"No sé cuántas veces lo voy a tener que decir: no voy a ir a Juventus. Estoy satisfecho trabajando en este club y con la gente que hay aquí, así es como me siento hoy aunque el fútbol cambie mucho. La temporada que viene no será tan buena, pero seguiré en el Manchester City", concluyó.

Te sugerimos leer