La pelota comenzará a rodar este fin de semana en la Serie A, pero el futuro del argentino Mauro Icardi no está claro. Inter de Milán, dueño de su carta pase, no lo tiene en sus planes para esta temporada. Y, una demostración que no lo tomarán en cuenta es la contratación del belga Romelu Lukaku para ocupar su lugar.

¿Cuál es el futuro de Mauro Icardi? El delantero argentino, 26 años, tenía una propuesta del Mónaco, pero su esposa y representante Walda Nara lo descartó tajantemente.

La única propuesta real, por ahora, que tiene Icardi es el Napoli. Según el diario Corriere dello Sport, el cuadro del sur de Italia ofrece 65 millones de euros por el argentino, quien pasaría a ganar 7 millones de euros por temporada. Además, el técnico Carlo Ancelotti le ha enviado mensajes tratando de convencerlo para que acepte la oferta.

Aunque -según el mismo medio- Inter de Milán lo quiere ceder a un club fuera de Italia para no quiere reforzar las filas de sus rivales directos en la Serie A.

Icardi quiere esperar. No quiere responder a la loca. El atacante tiene la esperanza que Juventus lance una oferta antes del cierre del libro de pases. Aunque la Vecchia Signora debe desprenderse de Gonzalo Higuaín y/o Mario Mandzukic.

A Mauro Icardi le quedan 13 días para definir su futuro. El libro de pases se cierra el 2 de setiembre y deberá apurarse si no quiere quedarse en el aire.

