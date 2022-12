Keylor Navas, Eden Hazard y Gareth Bale en el mercado de fichajes. | Fuente: EFE

Las principales ligas de Europa están por llegar a su final, o en algunos casos ya llegaron a su fin, y los clubes ya comenzaron a moverse con miras a reforzar sus filas para la temporada 2019/2020. Aquí te llevaremos día a día todos los movimientos, rumores y fichajes de la temporada.

22/05/19

El Borussia Dortmund ficha al internacional alemán Julian Brandt

Borussia Dortmund dio un nuevo golpe en el mercado de fichajes alemán al contratar este miércoles al internacional germano del Bayer Leverkusen Julian Brandt, su tercera incorporación de la semana tras el belga Thorgan Hazard y Niko Schulz.

21/05/19

Fichaje del Atlético de Madrid

El mexicano Héctor Herrera ha llegado a un acuerdo con Atlético de Madrid y el próximo días su fichaje será anunciado por el club. Lo único que queda pendiente es que el jugador obtenga su pasaporte comunitario.

El primero en llegar

El volante Daniel James (21 años) tiene pie y medio en el Manchester United para la próxima temporada. El jugador ha marcado cinco goles y dio 10 asistencias en el Swansea.

Se va

Rayo Vallecano descendió de categoría y Luis Advíncula no continuará en el equipo español. El peruano debe regresar a Tigres de México, dueño de su carta pase.

19/05/19

Directo al Barcelona

El defensa de Ajax Matthijs de Ligt tiene todo listo para dejar el club holandés y fichar por el Barcelona. Acaba de rechazar la oferta de un club de la Premier League.

20/05/19

Crece la angustia en Real Madrid. Pese a los fuertes rumores que casi sentenciaban la llegada del jugador Luka Jovic al cuandro 'blanco', esta tarde se confirmó que el futuro del delantero aún es incierto y no hay nada cerrado con el club de Zinedine Zidane.

18/05/19

Claudio Pizarro renovó con el Werder Bremen

Claudio Pizarro renovó una temporada más con el Werder Bremen. De esta manera, el delantero peruano de 40 años seguirá en la Bundesliga y no volverá por ahora al fútbol peruano para vestir la camiseta de Alianza Lima.

17/05/19

Antoine Griezmann no va al PSG

Los hinchas de Barcelona recibieron una buena noticia. Y es que el entrenador del París Saint Germain (PSG), Thomas Tuchel, informó que no tiene en sus planes al delantero francés Antoine Griezmann. De esta manera, el campeón mundial en Rusia 2018 tiene un pie y medio en el Barza.

Cristiano Ronaldo se quedó sin técnico en Juventus

Massimiliano Allegri ya no es más entrenador de Juventus. Así lo dio a conocer el propio club italiano en las redes sociales. El DT de 51 años se va de la ‘Vecchia Signora’ tras cinco exitosas temporadas en los cuales siempre ganó el título liguero, conquistó cuatro Copas Italia y dos Supercopas italianas, además de alcanzar dos veces la final de la Champions League.

16/05/19

A Real Madrid: 60 millones de euros por Luka Jovic

Real Madrid tiene un nuevo delantero. Se trata del serbio Luka Jovic que firmó con el cuadro merengue por 60 millones de euros, según Sky de Alemania. Además se informó que sería presentado a fin de la temporada en la Liga de España.

¿Robert Lewandowski se va del Bayern?

Bayern Munich recibiría un duro golpe de cara a la próxima campaña. Kicker de Alemania informó que el delantero polaco Robert Lewandowski planea irse del campeón alemán y que es pretendido por PSG y Manchester United.

15/05/19

Griezmann toma otro rumbo

Tras despedirse del Atlético de Madrid, el futuro de Antonie Griezmann es incierto. Todo daban por hecho su traspaso al Barcelona, pero en las últimas horas todo cambió. Ahora podría recalar en el PSG de Neymar.

El rey muerto, rey puesto

Atlético de Madrid no se quedó de brazos cruzados tras la despedida de Antonie Griezmann. Le ha puesto en la mira a Edison Cavani, Paulo Dybala y Mauro Icardi. El equipo de Diego Simeone busca al reemplazante del 'Principito'.

14/15/19

También deja Atlético de Madrid

Una semana después de que el uruguayo Diego Godín anunciase su marcha del Atlético de Madrid, otro de los pesos pesados rojiblancos, el delantero francés Antoine Griezmann, comunicó este martes que abandona el equipo de Diego Simeone.

Deja Atlético de Madrid

Juanfran Torres dejará el Atlético de Madrid al final de esta campaña, después de ocho temporadas y mdia en la disciplina del club rojiblanco, del que es uno de sus capitanes, y con siete títulos en su trayectoria como lateral derecho del conjunto colchonero.

Se ponen de acuerdo

El Atlético de Madrid y el Sporting de Portugal llegaron a un acuerdo para poner fin a la disputa sobre el extremo portugués Gelson Martins, por el que el club madrileño pagará 22,5 millones de euros, y cerraron el pase del delantero argentino Luciano Vietto del Atlético al Sporting, por 7,5 millones.

Lo dejaron escapar

Para nadie es un secreto que Matthijs de Ligt, defensa del Ajax, es el próximo fichaje de Barcelona. En Europa, muchos consideran que es el heredero de Sergio Ramos, por eso consideran que es un error del Real Madrid no tenerlo en agenda. Eso sorprende a todos.

Millonario fichaje por Hazard

Real Madrid desembolsaría más 80 millones de euros por la carta pase del jugador del Chelsea. Es cuestión de horas para el cuadro merengue anuncie su contración.

13/05/19

Real Madrid le dijo chau a Keylor Navas

El arquero costarricente Keylor Navas ya sabe que no continuará la próxima temporada en Real Madrid, pero no le faltará equipo. El diario AS de España anunció que hay cinco equipos que están tras sus servicios.

Hazard se acerca al Real Madrid

El delantero belga de Chelsea, Eden Hazard, jugó su último partido con el Chelsea en la Premier League 2018-19. El ‘Duque’ dejó en claro que tomó una decisión sobre su futuro en medio de su inminente llegada al Real Madrid. “Mi decisión está tomada. Yo también hubiera preferido que fuera diferente, pero desafortunadamente eso no sucedió”, señaló.

PSG tiene en la mira a tres jugadores del Real Madrid

Medios europeos informan que el París Saint Germain (PSG) tiene cerrado la contratación del español Ander Herrera. Sin embargo, el equipo de Thomas Tuchel va por más y tiene en la mira de tres futbolistas del Real Madrid: Isco Alarcón, Gareth Bale y Toni Kroos.

Juventus lo tiene en la mira

El equipo de Cristiano Ronaldo le ha puesto la puntería al juvenil del Newell's Old Boys Enzo Barrenechea, de 17 años. Según 'La Gazzetta dello Sport', el cuadro 'bianconero' quiere hacer la oferta cuando el jugador cumple la mayoría de edad.

