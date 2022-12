James Rodríguez llegó al Bayern Munich en condición de préstamo a mediados del año 2017. | Fuente: AFP

Si bien James Rodríguez ha sido noticia recientemente por confirmar su romance con la modelo Shannon de Lima, también por dar una contundente frase sobre su futuro. En una entrevista con el diario Bild, el mediocampista colombiano dio a conocer que está muy contento residiendo en Alemania y deja entrever no vería con malos ojos continuar en el Bayern Munich la próxima temporada.

"No sé nada sobre mi futuro, pero lo único que puedo decir es que me encuentro muy feliz viviendo acá en Munich. Me siento muy bien en esta ciudad y ya veremos qué es lo que sucede durante las próximas temporadas, dijo.

Recordemos que el préstamo de James Rodríguez con el Bayern Munich vence a mediados de año y, de momento, el conjunto germano aún no ha informado que ejercerá la opción de compra. De no ocurrir lo último, el volante de 27 años tendría que regresar al Real Madrid, club dueño de su carta pase, pero ahí no tendría mucha continuidad teniendo en cuenta sus antecedentes con Zinedine Zidane como director técnico.

