Antoine Griezmann anunció hace poco que no continuará en el Atlético de Madrid y todo indica que llegará al Barcelona. Tras rechazar una propuesta del conjunto blaugrana al término de la temporada pasada, medios españoles señalan que ese será el nuevo destino del atacante francés a partir de mediados del 2019.

No obstante, Ernesto Valverde evitó extenderse cuando fue preguntado por la posible contratación de Antoine Griezmann. De momento, el estratega culé se refirió al 'Principito' como un elemento de otro club y consideró que todo lo que se está hablando al respecto son solo supuestos.

"Siempre decimos lo mismo: Antoine Griezmann es un jugador que está en otro equipo. Es un gran futbolista y ya veremos si es que al final viene a Barcelona. Ya veremos si encaja si es que viene, pero son supuestos. Ya me han preguntando por supuestos y no he respondido, veremos qué ocurre ahora", dijo.

Recordemos que Barcelona visitará a Eibar en la última fecha de la Liga Santander. Pese a ya haber salido campeones del torneo, el conjunto de Ernesto Valverde buscará terminarlo de la mejor manera y es por ello que intentarán sumar un triunfo más para llegar a los 89 puntos.

