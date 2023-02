Quique Setién con Barcelona. | Fuente: AFP | Fotógrafo: CESAR MANSO

Quique Setién no siente que su etapa en Barcelona esté llegando a su final. El entrenador español de 61 años cree que se quedará al menos una temporada más en el club azulgrana, a pesar que se perdería LaLiga Santander ante el rival de siempre, Real Madrid.

"Por supuesto que me veo entrenando la próxima temporada, naturalmente que me veo", declaró Setién en conferencia de prensa. Agregó: "Es verdad que esto que estás viviendo ahora ya lo has vivido más veces, pero la realidad es que, a veces, las pretensiones que tienes no se alcanzan. O sí, pero detrás hay un trabajo hecho que hay que valorar".

Setién indicó que no siente que haya hecho "mal las cosas" tras tres empates después del reinicio de LaLiga. "Asumo mi parte de responsabilidad, pero no totalmente. Tampoco siento que haya hecho tan mal las cosas por haber empatado tres partidos. Le daría mas mérito al rival por haberlo ganado todo, que eso sí es más difícil", comentó en la previa del partido ante Osasuna.

De cara a las dos últimas jornadas, en las que el equipo tiene que ganar todos los partidos y esperar a que el Madrid consiga solo 1 de los 6 puntos a los que aspira, Setién mantiene la confianza en sus jugadores."Puede pasar cualquier cosa, pero es verdad que está difícil, ya que tiene que perder y empatar un equipo que lo ha ganado todo. Es obvio que están por delante y que seguramente han hecho mejor las cosas. Seguiremos peleando hasta el final", añadió.

