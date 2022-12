Hay la posibilidad de ver a Sergio Agüero con la camiseta del Barcelona. | Fuente: AFP | Fotógrafo: CATHERINE IVILL

Barcelona no solo desea que Lionel Messi se quede en la próxima temporada, sino también hacer un par de fichajes para dar pelea en la Champions League. La semana pasada, en España se dio cuenta de la posibilidad que Sergio Agüero sea parte del proyecto de Joan Laporta.

Fue el mismo entorno de Sergio Agüero el que se acercó a la dirigencia del Barcelona. Sin embargo y si es que los culés planean su incorporación, estos no la tendrán fácil ya que Chelsea aparece en escena.

Según reporta este jueves el diario Daily Mail, en la tienda del Chelsea ven con buenos ojos que Sergio Agüero se sume a sus filas. Se indica que los 'blues' están en la capacidad de pelearle al Barcelona con tal de hacerse con los servicios del delantero argentino.

El plus de ambos conjuntos es que no tendrán que pagar un traspaso por el 'Kun' ya que este termina contrato en Manchester City a fin de campaña. En la tienda 'ciudadana' no hay visos que vaya a extender su vínculo.

Hay que tener en cuenta que los dirigidos por Thomas Tuchel acaban de pasar a la ronda de cuartos de final de la Champions League. El último miércoles vencieron 2-0 al Atlético de Madrid de local con goles de Hakim Ziyech y Emerson.

Por otra parte, en Barcelona continúan con los entrenamientos en su ciudad deportiva para lo que será el partido de este domingo ante la Real Sociedad. Los culés tiene 59 puntos y están a cuatro unidades del líder Atlético.

