'Si Memphis ficha por un club de Champions League, yo mismo lo llevo en mi coche'. | Fuente: AFP

Uno de los nombres que más suenan alrededor del Camp Nou es Memphis Depay, actual delantero de Olympique de Lyon y que es del interés de FC Barcelona.

Al respecto, Rudi García, entrenador del conjunto francés, se refirió a la posibilidad de que el jugador arribe al equipo 'culé'.

"Memphis es un jugador de primer nivel. Es un jugador fantástico que vuelve de una operación. Si puede pasar la temporada con Olympique de Lyon, seremos mucho másfuertes. Después, como muchos de mis grandes jugadores, si tuviera la oportunidad de jugar en un club que está construido para ganar la Champions League, lo llevaría en mi coche personalmente", afirmó García en entrevista con Telefoot.

Hasta donde se conoce, Depay es de las primeras opciones para incorporarse al equipo de Ronald Koeman, sobre todo tomando en cuenta la traba que implica fichar a Lautaro Martínez y la salida de Luis Suárez al fútbol italiano.

Como se recuerda, el futbolista holandés de 26 años tuvo una gran temporada con Lyon y llegó hasta las semifinales de la Champions League.

Asimismo, el mismo jugador reveló la buena relación que tiene con Ronald Koeman y que le abriría las puertas del Camp Nou.

"No, no he hablado con Koeman todavía. Él se implicó en mi recuperación, vino a Roma a verme, cuando estuve entrenando en Holanda también estuvo conmigo, así que la relación es buena. Ahora entrena al Barcelona, pero yo estoy centrado en el Lyon. Es cierto que puedo soñar con grandes clubes, ya veremos qué pasa".

Te sugerimos leer