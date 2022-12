Ex Barcelona: 'Ronaldinho pateaba la puerta de mi casa para que saliera y me integre'. | Fuente: AFP

Entre el año 2004 y 2006, Maxi López fue delantero del FC Barcelona y coincidió en el campo con Ronaldinho. Hoy, años después, recordó esa etapa en el equipo catalán y detalló como fue su relación con el brasilero fuera de las canchas.

"Llegué al Barcelona en mi primera experiencia en Europa a un plantel con muchísimos jugadores importantes y me sentaron al lado de Ronaldinho", contó López en diálogo con Fox Sports.

"Me ayudó dentro y fuera de la cancha. Venía a mi casa y me pateaba la puerta poqrue en los primeros meses me costaba integrarme, entrar a la dinámica de todo. Venía a buscarme y me llevaba a comer, me llevaba de acá para allá", agregó el actual jugador de FC Crotone.

Asimismo, aseguró que este comportamiento de 'Dinho' no era exclusivo con él, sino que también incitaba a salir de casa al actual estrella del 'azulgrana'. "Siempre fue así, lo hizo conmigo, con (Lionel) Messi, siempre con una alegría increíble", agregó.

Por su parte, López precisó que todavía mantiene relación con Ronaldinho: "Con él seguimos en contacto, también con Rafa Márquez, Giuly, Thiago Motta, Belleti. Armamos un grupo bueno de verdad, más allá de lo que logramos en la cancha", sostuvo el jugador argentino de 36 años.

