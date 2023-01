Ronald Koeman afronta su primera temporada como DT de Barcelona | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAU BARRENA

Dos triunfos consecutivos en LaLiga Santander en el comienzo del 2021 le permitieron al Barcelona repuntar y pasar de ubicarse fuera de zona de Champions League a la tercera casilla. Ahora solo tiene a cinco puntos al Real Madrid y siete al Atlético, por lo que el entrenador Ronald Koeman cree todavía posible pensar en el título.

"No se puede confiar en el resultado del otro día. Si no estamos al nivel, con o sin balón, el contrario nos puede complicar mucho. Tenemos que recuperar puntos. Es una señal a los demás de que todavía podemos ganar, eso es lo más importante", aseguró en rueda de prensa previo al partido que sostendrá este sábado frente a Granada.

El ‘Barza’ tuvo un andar irregular por el torneo doméstico durante el 2020, donde en 15 partidos tuvo cuatro derrotas y cedió cuatro empates.

"No podemos perder más puntos, porque los hemos perdido donde no se podía. Es una presión altísima para los jugadores saber que no puedes perder. Pero por nuestra trayectoria inicial, no podemos fallar más. Lo mejor es ir partido a partido, no estamos en una situación en la que podamos pensar en un partido de Supercopa, cuando nos falta jugar aún el partido de mañana”, reconoció.

Sin embargo, Koeman afirmó que tiene la mira puesta en el Atlético de Madrid, líder de la clasificación que le lleva siete puntos y que podría ampliar esa ventaja en los dos choques pendientes que les quedan.

"Siempre miro al equipo que va primero, si quieres ganar el campeonato. Es complicado porque el Atlético ha estado fortísimo en LaLiga, marca y gana partidos. Estamos en una situación en la que no podemos perder muchos puntos más. Hay que ser realista", puntualizó.

Te sugerimos leer