Ronald Koeman es el actual seleccionador de Holanda | Fuente: AFP

El neerlandés Ronald Koeman es el señalado por la junta directiva de Barcelona para encargarse de la dirección técnica del equipo azulgrana luego de la salida de Quique Setién. El todavía entrenador de la Selección de Holanda, reconoció este martes su deseo por tomar el liderazgo del banquillo azulgrana.

"Un acuerdo es definitivo cuando se estampan las firmas en el contrato, solo entonces es cien por cien seguro", dijo Koeman mientras salía de las dependencias de la federación neerlandesa de fútbol.

"No puedo decir nada, me encantaría hacerlo, pero ahora no es un momento razonable. No hay aún una claridad total, así que lamentablemente tenemos que esperar", añadió.

Preguntado por si su prioridad es hacerse con las riendas del banquillo del Barcelona, respondió con un escueto "sí", y una sonrisa.

Tras la reunión de la junta directiva azulgrana el último lunes, se tomó decisión sobre varios temas relacionados al futuro inmediato de la institución. Las elecciones presidenciales fijadas para marzo de 2021, la salida oficial de Quique Setién, la permanencia del presidente Josep Maria Bartomeu, la continuidad de Eric Abidal en la secretaría técnica, renovación del plantel y consenso por el nuevo entrenador, siendo Ronald Koeman el indicado.

Para concretar ello, el club tiene que asumir la clásula de resción de Koeman con la Selección de Holanda, con la cual tiene aún contrato hasta el 2022. Completado ese paso, el contrato del exdefensor central sería por dos temporadas con la posibilidad de renovar por una tercera dependiendo de los resultados deportivos.

