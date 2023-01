Ronald Koeman firmó por dos temporadas con Barcelona | Fuente: FC Barcelona

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, ha reconocido que hay "interés" en incorporar al jugador del Manchester City Eric García, ya que el equipo está "justito" de centrales, aunque no sabe si podrán lograrlo debido a las pretensiones de los ingleses por su ficha.

"Faltan pocos días. Es verdad que queremos tener a ese jugador aquí, porque tenemos 3-4 centrales y está justito. No puedo opinar más. He visto los comentarios de Pep desde el City. Ojalá lo consigamos, pero el tema económico del club es complicado. Hay interés, pero no sé si podremos lograrlo", declaró en rueda de prensa. "Hay dos posiciones en el equipo donde nos viene bien tener un jugador más: central y '9'", confesó.

Los defensores centrales del ‘Barza’ con los que cuenta Koeman para esta temporada son Gerard Piqué, Clement Lenglet y Ronald Araujo. Aunque no lo tienen en sus planes, Samuel Umtiti está lesionado y tampoco puede recurrir a él, mientras que Jean Clair Todibo tiene varias propuestas y debe decantarse por una en las siguientes horas.

“A nivel ofensivo tenemos muchas variantes y la parte defensiva es una zona más débil por la lesión de Umtiti. No firmaremos por firmar y si lo hacemos, será para que nos ayude de verdad”, dijo el estratega.

Por Eric García ofrecieron en principio 10 millones de euros y al no haber acuerdo, según ‘Mundo Deportivo’ el club subió su oferta con tal de convencer al Manchester City.

Eric García tiene un año más de contrato con Manchester City | Fuente: AFP | Fotógrafo: MIKE EGERTON

