Este jueves FC Barcelona venció por 5-2 a Getafe con un doblete de Lionel Messi y sumó 68 puntos, cinco unidades menos que Atlético de Madrid y tres menos que Real Madrid en la tabla de posiciones de LaLiga.

Tras el encuentro, Ronald Koeman, entrenador del conjunto catalán, habló del presente del equipo: "Es un buen resultado. La primera parte, muy bien. El equipo estuvo bien concentrado, con muchas oportunidades y buen juego. En la segunda, menos concentrado, bajamos ritmo de balón y nos complicamos con el 3-2. Es innecesario. Otra vez se demuestra que cuando bajamos ritmo y concentración nos pueden complicar el partido. Hay que aprender", indicó en conferencia de prensa.

Asimismo, en tanto a lo reñida que está la competencia por el torneo español, agregó: "No creo que estemos más fuertes que los otros tres equipos. También están ganando y todos tenemos partidos complicados. La lucha será hasta el último partido".

Esto último en referencia a Sevilla que le pisa los talones con 67 puntos y a Real Madrid con 70 y Atlético de Madrid con 73 tras jugarse la jornada 31 de LaLiga.

En tanto a Messi, figura del equipo, agregó: "Si he hablado con Leo, no te lo diré. La decisión está en su mano. Nunca baja, si baja la concentración no se nota en su juego. Le necesitamos. Hoy ha sido otra vez decisivo. Ojalá siga muchos años".

