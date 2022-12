Ronald Koeman: 'Hemos presionado del primer al último minuto, fue un partido completo' | Fuente: FC Barcelona

Este sábado FC Barcelona venció por 2-0 a Sevilla FC por LaLiga con goles de Ousmane Dembélé y Lionel Messi. Tras el encuentro, Ronald Koeman dio sus impresiones sobre el triunfo.

"Hemos cambiado el sistemb para intentar presionar bien al Sevilla, como hemos hecho desde el primer minuto. Hasta el último no les hemos dejado tranquilo con balón. Hemos intentado explotar la rapidez de Dembélé, con pases de Leo o de centrocampistas”, indicó el entrenador en conferencia de prensa.

Por otro lado, agregó: "Ha sido un partido completo ante un rival fuerte. Ha habido dominio de balón con nuestro juego de posición. Y lo más completo, nuestro juego sin balón. Y hemos hecho cambios y el equipo ha seguido, lo que significa que no ha dependido de este jugador o de otro”.

En tanto a prescindir de Griezmann desde el arranque, indicó que fue parte del planteamiento: "No, no es un mensaje. Hemos decidido cambiar el sistema y para tener profundidad hemos puesto a Ousmane arriba. Y al lado de Leo necesitábamos a alguien más rápido. No ha sido un castigo, ha sido un cambio para buscar lo mejor del equipo”.

Asimismo, también elogió al joven canterao Ilaix, quien tuvo una gran asistencia para el segundo gol anotado por Lionel Messi: "Como todos los que han entrado ha sido importante en el último tramo del partido. Está aprendiendo mucho, tiene gran futuro. Estar en un partido así es muy bueno para él”.

