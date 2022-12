Ronald Koeman es el principal candidato a dirigir a Barcelona | Fuente: Instagram

Ronald Koeman tiene el consenso de la junta directiva de Barcelona para ser el nuevo entrenador del equipo, situación que esperan poder oficializar lo antes posible para dar inicio a la confección del plantel, uno que vería muchas novedades tras el final de una temporada sin títulos y el histórico 2-8 que les propinó el Bayern Munich.

Con todo cerca de concretarse, Koeman ya tiene una lista de futbolistas con lo que desea contar para iniciar su nuevo proyecto y según informa 'le10Sport', el primer nombre en carpeta es el del centrocampista holandés Donny van de Beek.

El jugador del Ajax, de 23 años, es muy conocido por el técnico debido a que le ha dirigido en el seleccionado neerlandés. Van de Beek es un objetivo que no pudo concretar Real Madrid durante el pasado mercado de pases, pese a la oferta que propusieron y el deseo de Zinedine Zidane de sumarlo a la 'Casa Blanca'.

Un año atrás, la negociación entre el Madrid y el Ajax daba cuenta de un monto de por medio de 70 millones de euros por el traspaso. Tras el golpe de la pandemia, el pase de Van de Beek se valoriza en alrededor de 40 millones de euros.

Con la probable llegada de Koeman a Barcelona, además de existir el precedente entre los catalanes y Ajax por el caso Frenkie De Jong, las opciones de emigrar de Donny están en aumento, pese a que se muestra cauto a la chance de dejar su actual escuadra.

“Es muy complicado, hablamos de un período muy difícil en términos de transferencias. No hay nada seguro todavía, pero sigo siendo jugador del Ajax y estoy orgulloso de estar en este equipo. Si no hubiera ocurrido todo este tema del coronavirus, podría haber sido diferente. Ahora no hay claridad de ningún tipo, tenemos que esperar y ver cómo resulta todo al final", dijo días atrás a 'FOX'.

