Representante de Lautaro Martínez confirmó que cuatro grandes clubes están interesados en el jugador. | Fuente: EFE

Desde que se dio la paralización del fútbol a causa del coronavirus, los rumores acerca del libro de pases para la siguiente temporada han tomado más fuerza y el nombre de Lautaro Martínez descata entre los más sonados.

Hasta donde se sabe, FC Barcelona es el principal club que está interesado en hacerse del actual delantero de Inter de Milán. Sin embargo, el argentino cuenta con un contrato de cinco años más con el cuadro italiano.

Por su parte, Alberto Yaqué, ex futbolista y representante de Martínez, reveló que el 'azulgrana' no es el único detrás del joven futbolista y que su futuro aún no es concreto.

"La verdad es que no sabemos. Nos basamos en lo que se dicen en los medios, a mí me llamaron de Real Madrid, FC Barcelona, Chelsea y Manchester City. Si hay algo entre los clubes, no lo sabemos", indicó en diálogo con Radio Club Octubre 947.

Asimismo, afirmó que la 'joya' argentina de 22 años se encuentra bien dentro de toda la incertidumbre: "Él está bien donde está. Pueden volar mil informaciones y él está como si nada. Solo quiere jugar y hacer goles, no le importa otra cosa".

Sin embargo, entre todas la conversación, dejó una pista que puede indicar que su futuro estaría en el equipo culé: "A quién no le gustaría jugar con Messi. Él mismo dijo que fue un sueño jugar con él en la Selección. Pero es muy reservado. No le pregunté dónde quisiera jugar", sostuvo.

Te sugerimos leer