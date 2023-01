Quique Setién sobre Griezmann: 'Tengo en cuenta la jerarquía de cada jugador'. | Fuente: AFP

La buena racha no ha acompañado a Barcelona en sus últimos encuentros y se ha puesto en duda muchos puntos débiles en el equipo. Entre ellos, una aparente falta de química entre Quique Setién y Antoine Griezmann.

El delantero francés no ha sido muy tomado en cuenta por el estratega 'culé' y esto ha despertado todo tipo de reacciones. Al respecto, Setién asegura que no se trata de algo personal, sino de practicidad: no se puede hacer jugar a todos.

"He intercambiado algunas palabras con él. Antoine es un grandísimo profesional, un jugador que puede entender esta situación. Es extraordinario. Podremos contar con él al 100% cuando tenga que volver al campo", afirmó el entrenador, dejando entrever que tampoco contará con él para el partido de hoy ante Villarreal.

En la misma línea también fue cuestionado de su falta de consideración por el jugador, ubicándolo por debajo del joven Ansu Fati.

"He hablado de jerarquías, pero no he hablado de ser indiscutibles. Griezmann es un gran jugador y muy importante. Cuando ha jugado él me preguntaron por Ansu Fati. Me encataría poder darles minutos, pero tengo que decidir conforme a mi criterio. Tengo en cuenta la jerarquía de cada jugador, pero en un club como el Barcelona no todos van a poder jugar", precisó Setién.

Asimismo, deslizó la posibilidad de que algunos jugadores, como Griezmann, estén incómodos con esta situación: "Algunos se van a enfadar, porque todos quieren estar en el campo. Es una decisión de la que me tengo que responsabilizar", afirmó el entrenador catalán.

