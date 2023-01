Quique Setién: 'Desde luego que volvería al Barcelona' | Fuente: AFP

Una de las noticias de mitad de año en FC Barcelona fue el despido de Quique Setién al mando del equipo. Por su parte, el entrenador español no descartó la posibilidad de volver a sentarse en el banquillo del Camp Nou.

"Ya tengo superado el luto que tuve que pasar por lo que sucedió en Barcelona, pero esto es un accidente, uno más que lo tomas como parte de tu trabajo”, sostuvo en el Boxing Day Solidario de la Federación Gallega de Fútbol.

"a experiencia fue extraordinaria. Es verdad que no disfrutamos lo que nos hubiera gustado, y con esa ilusión iba desde el principio, pero te has encontrado cosas que realmente eran bastante complicadas. Desde luego que volvería al Barcelona y nunca me arrepentiría de haber ido. En absoluto", agregó el entrenador.

En tanto a cómo ve que se viene desempeñando LaLiga española, precisó: "Aunque los grandes jugadores suelen marcar diferencias, cada vez les cuesta más porque se preparan muy bien los partidos. Hay un trabajo extraordinario en lo táctico y en la preparación física. Es verdad que en muchos casos el fútbol no es tan vistoso, pero es más incierto el resultado. Salvo los partidos de Madrid y Barcelona, hay mucha igualdad".

