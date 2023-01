Quique Setién llegó a Barcelona en reemplazo de Ernesto Valverde | Fuente: EFE

El entrenador del Barcelona, Quique Setién, expresó este martes que tiene constancia de que desde el club azulgrana existe la satisfacción por su trabajo al frente del primer equipo y que nunca tuvo la sensación de que su futuro fuese a cambiar antes de la victoria en Villareal.

"La constancia que tengo desde el club es que están contentos con el trabajo que hacemos y esto es lo que me he centrado. No vivo al día, trato de ver las cosas con un poco de perspectiva", explicó Setién en la rueda de prensa previa al partido contra Espanyol por la fecha 35 de LaLiga.

En relación al momento del ‘Barza’, el estratega volvió a decir que está contento con el rendimiento de sus jugadores y defendió su trabajo en los empates ante el Sevilla, Celta y Atlético de Madrid, partidos en los que considera que, de haber tenido el mismo acierto de cara a portería que en Villareal, habrían ganado sin problemas.

"Ha habido muchísimas cosas al margen de los goles que estamos haciendo bien y con las que estamos tremendamente satisfechos", afirmó Setién.

Quedando cuatro jornadas por disputarse en LaLiga y con el Real Madrid llevándoles una ventaja de cuatro puntos, existen pocas posibilidades para que los azulgranas obtengan el título, pero Setién asegura tener esperanzas.

"Las matemáticas lo demuestran, hay que guardar la esperanza hasta el último día, sin pensar lo que hace el rival, sino en nosotros para ganar todos los partidos", comentó.

El técnico también aprovechó la ocasión para evaluar el uso del VAR, un elemento que, pese a considerar que no se está utilizando de forma "unificada", no culpa de los malos resultados del equipo o de las victorias del Real Madrid.

“Es una herramienta extraordinaria. Siempre hay un equipo en un momento puntual que se ve beneficiado y otro perjudicado", dijo

Te sugerimos leer