Philippe Coutinho ganó la Champions League 2019-20 con Bayern Munich | Fuente: FC Barcelona

Philippe Coutinho anticipó cuatro días su regreso a los entrenamientos y, tras proclamarse campeón de la Champions League con el Bayern Munich, ya trabaja a las órdenes de Ronald Koeman, después de su cesión en el equipo bávaro.

El brasileño conquistó el triplete de la última temporada y regresa al Barcelona antes de lo previsto para trabajar en busca de una segunda etapa mejor que la primera, cuando no cuajó con Ernesto Valverde.

El paso de Coutinho en el ‘Barza’, siendo el traspaso más caro de la historia de la entidad (120 millones de euros fijos más 40 en variables), no fue como lo esperaba. Llegó como sustituto de su compatriota Neymar, en enero de 2018. En sus primeros partidos, en esa segunda mitad de la temporada 2017/18, disputó 18 cotejos en LaLiga (8 goles y 5 asistencias) y cuatro duelos de Copa del Rey (2 goles y 1 asistencia).

Buenos números que no tuvieron continuidad en el curso siguiente. En los 54 partidos oficiales de Coutinho en la campaña 2018/19 solo logró anotar 11 goles y dar 5 asistencias. No encontró su sitio y la afición del equipo le silbó en varios partidos, pese a que fue defendido por directiva, entrenador y compañeros, pero tras marcar contra el Manchester United uno de sus tres goles en la pasada Champions, se puso los dedos en las orejas desafiando a los hinchas en un gesto que no hizo más que enfriar la relación.

Ahora, tras un paso de altibajos en Bayern Munich, pero con un buen final de campaña incluidos sus dos goles frente al Barcelona en la derrota por 2-8 en la Champions, espera reconciliarse con la afición y ganarse la confianza de Koeman.

