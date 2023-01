Ansu Fati debutó con el primer equipo del Barcelona durante esta temporada. | Fuente: AFP

Parece que el deseo de Ansu Fati no es jugar por España. En diálogo con el diario luso 'A Bola', el padre del mediocampista del Barcelona, Boris Fati, fue consultado sobre la reciente nacionalización española de su hijo y comentó que su intención desde hace muchos años es vestir la camiseta de la Selección de Portugal.

"Mi sueño y el de mi hijo era que él jugara por la Selección de Portugal, pero ahora es difícil. Hace algún tiempo hablé con un directivo de la federación y quedamos en seguir conversando, pero no me volvió a llamar. Luego, con los partidos que Ansu Fati hizo, la presión de España ha sido muy fuerte y he sido contactado directamente por el presidente de la RFEF", dijo.

Además, aseguró que un amigo de Ansu Fati que milita en Benfica lo podría convencer de que elija a la Selección de Portugal. Incluso, reveló que en su domicilio anda en algunas oportunidades con una camiseta del combinado luso.

"Él se siente portugués y yo también. Habría sido fácil que él jugase con la Selección de Portugal, solo bastaba que su amigo Umaro Embaló lo convenciese. Hablan todos los días y él juega en el Benfica. Sin embargo, todo está en las manos de Ansu Fati. Cuando está por casa siempre tiene una camiseta portuguesa puesta", sentenció.

