Óscar Ruggeri pidió disculpas a Gerard Piqué: 'No tuve códigos' | Fuente: AFP

Cuando a Óscar Ruggeri le pidieron sus impresiones acerca de la presencia de Gerard Piqué en FC Barcelona, el ex mundialista argentino tuvo comentarios duros para el defensa 'culé' que hoy le valieron unas disculpas públicas.

"¿Qué tiene que ver Piqué? Si es medio pelo también, como yo, como varios. Déjense de joder. Lo que pasa es que Piqué es fachero, está con la cantante", afirmó el 'Cabezón' cuando fue consultado en el programa 90 Minutos acerca de si él hubiese podido salir jugando como el catalán en "canchas buenas".

Al respecto, este martes, Ruggeri se rectificó sobre lo que dijo: "Le pido mil disculpas porque yo nunca metí el tema de la familia. Siempre es entre los jugadores, creo que me equivoqué y por eso pido disculpas. Dije que era como yo y eso no lo pusieron. Son malos. De todas maneras, como los dos jugamos en nuestras selecciones y fuimos campeones del mundo no podemos decir que somos medio pelo. Somos buenos centrales", sostuvo Ruggeri en Fox Sports.

"Tengo que volver para atrás, por una razón lógica. Cuando mencioné a la familia no tuve códigos", agregó el ex futbolista, en referencia a haber dicho que el defensa catalán "está con Shakira y todas esas cosas que tiene todo el agrado. Si jugara en el Valencia ni lo conocen".

Te sugerimos leer