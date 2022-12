Nelson Semedo jugó durante tres temporadas en Barcelona | Fuente: Instagram

La histórica derrota de Barcelona por 2-8 ante el Bayern Munich por la Champions League, significó un duro golpe a la institución, la que decidió cambios en su plantilla. Uno de los señalados fue el lateral Nelson Semedo, quien tuvo que salir de las filas azulgranas para firmar por el Wolverhampton.

Ya asentado en la Premier League como titular por la banda derecha y unos meses después de su cambio de equipo, el portugués recordó cómo se enteró que no seguiría más en Cataluña.

"Cuando volví de vacaciones, fui a Barcelona con mi familia y hablamos con el club. Me explicaron que tenían problemas económicos y que yo era uno de los jugadores por los que el club podía sacar dinero. En el fútbol puede pasar de todo, pero me sorprendió que me dijeran que podía salir. Fue una gran decisión venir a los ‘Wolves’. No me lo pensé dos veces", dijo en ‘The Telegraph’.

Fueron tres temporadas de Nelson Semedo en el ‘Barza’, en el que logró dos Ligas y cuatro títulos en total. De su ciclo como azulgrana, tiene marcada su convivencia con Lionel Messi.

“No tengo palabras para describir lo bueno que es. En uno de mis primeros partidos allí, cogió el balón y se fue de hasta cinco jugadores. Estaba en el campo y pensé: '¿Cómo puede hacer eso? Hace que los jugadores buenos parezcan malos", señaló.

Además, el luso reveló que nunca vio al ‘10’ practicar los tiros libres, una de sus especialidades.

"Nunca le vi tirar faltas en los entrenamientos en Barcelona. Nunca lo hizo. El resto siempre practicábamos, pero Messi nunca lanzó una falta. Para él, era algo que le salía natural. Es un jugador increíble, es inexplicable", contó.

