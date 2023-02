Juventus fue eliminado por Lyon de la Champions League | Fuente: AFP

Miralem Pjanic y Arthur Melo son unos de los protagonistas principales del actual mercado de fichajes, involucrando traspasos a Barcelona y Juventus, respectivamente. El bosnio se vestirá de azulgrana desde el 1 de setiembre y jugó por última vez con el cuadro campeón de Italia al ser eliminado el último viernes por Lyon en octavos de final de la Champions League.

Tras ello, Pjanic se despidió de la ‘Juve’, pero antes ironizando con el rendimiento que tuvo el equipo con la dirección técnica de Maurizio Sarri.

“Los últimos meses no han ido como yo quería, esperaba jugar más, no sé por qué fue así. El Nápolo estuvo involucrado con el entrenador, este año tuvimos algunos problemas. aunque jugamos un fútbol diferente. No debemos menospreciar lo que hemos hecho, ganar no es fácil aunque lo logremos. La ‘Juve’ debe seguir haciendo cosas extraordinarias, pero en Europa tenemos que hacer más, este club debe ganar“, explicó en Sky Sports.

El mediocampista puntualizó en la referencia que hizo sobre el Nápoli, club de Italia donde antes dirigió Sarri y resaltó por su juego.

“El hermoso juego de Sarri, quiero decir, en el Nápoli, no este año: este año jugó de manera diferente”, dijo.

Miralem Pjanic calificó como “amargo” su último juego en Juventus y expresó que tenían la obligación de avanzar en la Champions.

“Último partido amargo, una gran decepción para nosotros, queríamos pasar. Lo teníamos todo en la mano aunque empezáramos mal con el penalti. Salimos, pero no lo hicimos, lo sentimos mucho. Es difícil de aceptar, este club tiene que aspirar a mucho más. Los últimos años lo han demostrado mucho mejor, espero que este grupo haga más y estoy seguro que lo hará”, aseveró.

