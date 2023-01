La futbolista estadounidense habló sobre sus deseos de ir a Barcelona. | Fuente: AFP

Megan Rapinoe aseguró que le gustaría terminar su carrera en la Liga Iberdrola de España en una entrevista con beIN Sports. La campeona del mundo con la Selección Femenina de Estados Unidos también habló sobre su inclinación hacia el Barcelona.

"Me estoy haciendo un poco mayor, pero estoy abierta a todas las ofertas, por supuesto. La idea de jugar en el extranjero es muy atractiva. Me encanta viajar. Jugué en Lyon durante un año y me encantó, quizás al final de mi carrera jugaré en España", aseguró la futbolista de 34 años.

Asimismo, afirmó que el club azulgrana es su equipo favorito. "Al Barcelona lo llevo en el corazón. La forma en la que juega Barcelona es hermosa e inspiradora, me encanta verlos jugar. También la intensidad con la que juega el Atlético [de Madrid] siempre es tan divertida de ver y obviamente, Los 'Galacticos' [Real Madrid] tienen buenos jugadores, pero el Barcelona es el número uno en mi corazón", dijo la jugadora del Reign FC.

Megan Rapinoe, junto a Alex Morgan, lideró a la Selección Femenina de Estados Unidos en el Mundial Femenino Francia 2019, donde se consagraron campeonas del mundo. El conjunto norteamericano sumó su cuarto título mundial en la categoría al vencer 2-0 a su similar de Holanda en el Parc Olympique Lyonnais.

