Tiempo atrás, Mauricio Pochettino pasaba por uno de sus mejores momentos como entrenador al mando de Tottenham Hotspur y, por este motivo, fue consultado acerca de la posibilidad de que llegara a dirigir a FC Barcelona; sin embargo, su respuesta fue bastante contundente. Una respuesta de la que ahora se arrepiente.

En aquel momento, durante el 2018, el conjunto culé estaba todavía al mando de Ernesto Valverde y se había dejado voltear la llave ante Roma por 4-3 en Champions League. Mientras que los de Pochettino llegaron a ser subcampeones frente a Liverpool. En ese contexto, Pochettino precisó: "Antes de entrenar al Barcelona me iriía a mi granja de Argentina".

Su respuesta se relacionó con su vínculo con Espanyol, equipo al que había dirigido anteriormente. Sin embargo, a día de hoy, el estratega argentino, que se encuentra sin club, se ha rectificado de esa frase y no descarta poder llegar al conjunto 'azulgrana'.

"Hay que explicarlo bien. Estuve en Barcelona ese año y me encontré con Bartomeu en un bar. Nos saludamos porque llevábamos a nuestros hijos al mismo colegio y estuvimos cinco minutos de cháchara. Eso generó un rumor que hizo saltar alarmas y cuando me preguntaron quise zanjarlo de forma drástica. No quise faltar el respeto al Barcelona al decir eso", indicó Pochettino en diálogo con El País.

Asimismo, agregó: "Se pueden decir cosas de forma diferente. El Espanyol me ha hecho un nombre. Pero no soy arrogante y no me gustó hacer una declaración como esa. Quizá ahora no lo haría porque en la vida uno nunca sabe lo que puede pasar".

