Luis Suárez tiene 191 goles en su cuenta personal con la camiseta del FC Barcelona | Fuente: AFP

Está muy cerca de convertirse en leyenda del FC Barcelona. El delantero uruguayo Luis Suárez se encuentra bastante motivado con la vuelta de LaLiga y con el partido frente al Mallorca del próximo sábado 13 de junio. La razón particular es que está muy cerca de ser el tercer máximo artillero de la historia del club azulgrana.

El charrúa tiene 191 goles en su cuenta personal con la indumentaria blaugrana y está a solo 3 anotaciones de los 194 del mítico Ladislao Kubala, al que sólo superan César Rodríguez con 232 goles y el argentino Lionel Messi con 627 tantos.

"Yo siempre digo que los retos vienen por sí solos, lo que tienes que hacer es centrarte en ayudar al equipo y si viene la posibilidad de pasar a un histórico, un mítico como es Kubala, bienvenido sea, dejar una linda huella en un club tan grande como el Barza”, indicó el jugador de 33 años a los medios oficiales del club.

Además, aseguró estar “bastante bien” para retomar el tramo final de la competencia liguera, considerando que será peculiar jugar, después de más de 2 meses, en estadios vacíos por la pandemia de coronavirus.

El “Pistolero” ya entrena a la par de sus compañeros luego de completar el proceso de recuperación de la lesión que tuvo en el menisco de la rodilla derecha por la que fue operado en la Ciudad Condal. “Estoy muy bien. Adaptándome, al principio, a lo que es volver a andar con los compañeros, yendo poco a poco”, sostuvo el uruguayo.

“Siempre cuesta volver porque estás con cierto miedo, pero ya disfrutando de entrenar con los compañeros. Me perdí un par de partidos, pero no quita la difícil situación que estamos viviendo todavía porque no se fue (el virus)”, añadió.

Te sugerimos leer