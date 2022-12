Luis Suárez tiene contrato con Barcelona hasta junio del 2021 | Fuente: AFP

Barcelona inicia un nuevo ciclo con Ronald Koeman de entrenador y en el periodo de cambios que se le avecina a la institución, uno de los señalados a dejar el club es Luis Suárez. El delantero uruguayo pidió a la insitución azulgrana que si no le quieren para la próxima temporada, que hablen cuanto antes con él y no "filtren" su nombre a los medios.

"Se habla de algunos nombres que dio el presidente, de cambios que se pueden dar, pero a mí nadie me dijo que quieren prescindir de mí. Si este es el deseo del club, estaría bien que el responsable que elija hable directamente conmigo. Mejor así que filtrar si soy uno de los que quieren que salgan. Está por ver", dijo el atacante en 'El País'.

Desde su llegada en 2014, Suárez registra 198 goles en 283 partidos con el ‘Barza’, convirtiéndose en el último curso en el tercer máximo anotador histórico del club. Tiene un año más de contrato y expresó su deseo de seguir en el equipo.

"Yo también quiero lo mejor para el club y mi idea hoy es seguir, pero si desde el club deciden que soy prescindible, no tengo inconveniente de hablar con los que deciden. ¿Koeman? Aún no he hablado con él", añadió.

Barcelona perdió 2-8 contra Bayern Munich en la Champions League, la peor derrota de los culé en la competición, un resultado que desembocó en la crisis deportiva de la institución.

"Cuando se pierde como se perdió en Lisboa todos somos responsables. No sería justo señalar a solo un jugador. A veces se quiere personalizar, pero creo que nadie podrá poner en duda mi compromiso con el Barcelona. Fue un día que todo salió mal. Nos vimos superados y no supimos cómo arreglarlo", agregó.

